В Апелляционный военный суд поступили жалобы на приговор Дарье Треповой

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе зарегистрировал апелляционные жалобы и представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной на 27 лет лишения свободы за теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Кроме того, в суд поступили жалобы и представление на приговор другому обвиняемому по делу, Дмитрию Касинцеву. Материалы переданы судье. Как рассказал собеседник ТАСС, у судьи для подготовки к процессу апелляции есть до 30 суток.

Адвокат Треповой Даниил Берман подтвердил «Коммерсанту» информацию о том, что приговор обжалован. Представители потерпевших по делу о теракте сообщили изданию, что слушание назначено на 20 мая, однако состав участников и другие организационные моменты еще решаются.

В апреле 2023 года Трепова принесла статуэтку, начиненную взрывчаткой, в петербургское кафе «Патриот-бар», где выступал военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, пострадали 52 человека.

В январе этого года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Трепову к 27 годам колонии строгого режима. Девушку осудили по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК) и подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Она признала вину только по последней — заявила, что использовала поддельное водительское удостоверение.

В последнем слове Трепова сказала, что не имела «ненависти» к Татарскому и «не желала ему смерти». Она также заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство.

Касинцева суд приговорил к одному году и десяти месяцам заключения в колонии общего режима за укрывательство особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК РФ). По версии следствия, он достоверно знал о причастности девушки к теракту и осознанно укрывал ее в своей квартире.