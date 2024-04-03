Генпрокуратура направила запросы четырем странам по «Северным потокам»
Генпрокуратура России направила четырем странам запросы о расследовании диверсии на «Северных потоках» после обращения депутатов Госдумы с требованием изучить причастность западных стран к терактам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Запросы отправили в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.
Генпрокуратура намерена выяснить причастность граждан и структур этих государств к организации и финансированию подрыва газопроводов в сентябре 2022 года.
27 марта депутаты Госдумы направили в Следственный комитет России и генпрокуратуры России, Германии, Кипра, США и Франции требование о немедленном расследовании и предотвращении финансирования терактов на российской территории со стороны западных стран. Депутаты заявили, что они представили «прямые доказательства об инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти злостные преступления».
Среди примеров таких терактов депутаты указали подрыв газопроводов «Северный поток», убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, взрыв грузовика на Крымском мосту, обстрелы Белгорода.
1 апреля Следственный комитет России начал проверку по обращению парламентариев.
Подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследование вели Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия. Стокгольм и Копенгаген заявили, что взрыв был преднамеренным.
Позднее стороны заявили о прекращении расследования, отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. В Кремле решение прекратить расследование назвали абсурдным. В феврале 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин обвинил в подрыве США.
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