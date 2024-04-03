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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Генпрокуратура направила запросы четырем странам по «Северным потокам»

Прокуратура направила запросы четырем странам по диверсии на «Северных потоках»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года
Место утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года (Фото: The Swedish Coast Guard / Global Look Press)

Генпрокуратура России направила четырем странам запросы о расследовании диверсии на «Северных потоках» после обращения депутатов Госдумы с требованием изучить причастность западных стран к терактам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запросы отправили в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.

Генпрокуратура намерена выяснить причастность граждан и структур этих государств к организации и финансированию подрыва газопроводов в сентябре 2022 года.

СК начал проверку после обращения депутатов о «терактах США и Украины»
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

27 марта депутаты Госдумы направили в Следственный комитет России и генпрокуратуры России, Германии, Кипра, США и Франции требование о немедленном расследовании и предотвращении финансирования терактов на российской территории со стороны западных стран. Депутаты заявили, что они представили «прямые доказательства об инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти злостные преступления».

Среди примеров таких терактов депутаты указали подрыв газопроводов «Северный поток», убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, взрыв грузовика на Крымском мосту, обстрелы Белгорода.

1 апреля Следственный комитет России начал проверку по обращению парламентариев.

Прокуратура Швеции закрыла расследование диверсий на «Северных потоках»
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследование вели Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия. Стокгольм и Копенгаген заявили, что взрыв был преднамеренным.

Позднее стороны заявили о прекращении расследования, отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. В Кремле решение прекратить расследование назвали абсурдным. В феврале 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин обвинил в подрыве США.

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Теги
Северный поток диверсия Генпрокуратура
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