«Новые люди» поддержат новый состав правительства Мишустина

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«Новые люди» поддержат новый состав правительства премьера Михаила Мишустина, заявил журналистам член фракции и глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

«Мы поддержим новый состав правительства. Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений, поэтому фракция «Новые люди» решила не воздерживаться и не голосовать против», — сказал он» (цитата по «РИА Новости»).

У «Новых людей» в Госдуме 15 мест (всего их 450).

Президент России Владимир Путин 10 мая переназначил Михаила Мишустина премьер-министром, после этого он получил право сформировать правительство.

Мишустин выдвинул на должности в новом правительстве пятерых ранее не входивших в него чиновников: хабаровский губернатор Михаил Дегтярев может возглавить Минспорт, а глава Кузбасса Сергей Цивилев — Минэнерго. Курского губернатора Романа Старовойта выдвинули на пост главы Минтранса, а калининградского Антона Алиханова — на пост главы Минпромторга. Первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут была предложена в качестве кандидата на должность министра сельского хозяйства.

Большая часть министров сохранит посты.

Конфигурация нового кабинета существенно поменялась на уровне вице-премьеров и их обязанностей. Первым вице-премьером предложено назначить бывшего главу Минпромторга Дениса Мантурова. Кроме того, вице-премьером должен стать бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

На должности глав Минюста, МВД, МЧС и МИДа Путин предложил ранее занимавших эти посты кандидатов — Константина Чуйченко, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова и Сергея Лаврова. На должность главы Минобороны предложен бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа назначаются после консультаций с Советом Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко обещала, что сенаторы рассмотрят кандидатуры до 15 мая.

Заседание по утверждению кандидатур вице-премьеров пройдет в Госдуме 13 мая. Такая же встреча насчет министров пройдет на следующий день. Фракция «Справедливой России — За правду» отказалась поддержать 11 из 26 предложенных кандидатур.