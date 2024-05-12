Госдума пригласила бизнес на обсуждение состава нового правительства

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

На обсуждение кандидатур вице-премьеров и министров пригласят представителей бизнеса, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей федеральных общественных организаций, а также представителей делового сообщества, Союза ректоров России», — сказал он.

Госдума 10 мая утвердила переназначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Его кандидатуру выдвинул президент Владимир Путин.

Нижняя палата рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров — 14 мая, сообщил ранее Володин. Их назначение впервые пройдет по новой процедуре: в соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию Госдума утверждает как кандидатуру самого премьера, так и кандидатуры вице-премьеров и министров (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста).