«Справедливороссы» отвергли 11 из 26 кандидатур в новое правительство

Миронов: справедливороссы не поддержат 11 из 26 кандидатов в правительство

Фракция не проголосует за кандидатуры Голиковой и Хуснуллина на посты вице-премьеров, а также кандидатов на посты глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды и Минобрнауки, сообщил Миронов

Фракция «Справедливой России — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на посты в новом правительстве, говорится в заявлении лидера партии Сергея Миронова.

«И у нас есть на то веские основания», — сказал Миронов.

Комитеты Госдумы 12 мая рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В частности, фракция не проголосует за кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера. Накануне Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером, она продолжит курировать работу Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.

По мнению Миронова, для решения задач, которые поставил Владимир Путин в «майском» указе, включая сокращение бедности, преодоление социального неравенства, нужны «прорывные решения и новый человек на этом посту».

Кроме того, «справедливороссы» возражают против кандидатов на посты глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды и Минобрнауки. «Все это — «новые старые» кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает», — пояснил лидер «эсеров».

Фракция не будет голосовать и за кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера и Ирека Файзуллина на должность главы Минстроя.

При этом «справедливороссы» поддерживают предложение по назначению Дениса Мантурова на пост вице-премьера, он, уверен Миронов, «справится с ключевыми задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета». Фракция также приветствует переход в правительство «эффективных губернаторов — Романа Старовойта, Антона Алиханова, Сергея Цивилева».

Первым вице-премьером глава правительства предложил назначить бывшего главу Минпромторга Дениса Мантурова. Также зампредами могут стать бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и экс-министр транспорта Виталий Савельев. Последний предложен на должность вице-премьера по транспорту.

Вице-премьер Александр Новак вместо Андрея Белоусова будет курировать экономблок помимо сферы энергетики. Первый вице-премьер Белоусов, который сейчас работает в статусе исполняющего обязанности, перейдет на новое место работы.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может возглавить Минспорт, глава Кемеровской области Сергей Цивилев — Минэнерго. Курского губернатора Романа Старовойта выдвинули на пост главы Минтранса, а губернатора Калининградской области Антона Алиханова — на пост главы Минпромторга.

Свои посты сохранят глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минстроя Файзуллин, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Мишустин во второй раз стал премьером. За его утверждение проголосовали 375 депутатов.