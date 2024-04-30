Спецназ применил резиновые пули на митинге у здания парламента в Тбилиси
Грузинский спецназ начал применять резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси, передает корреспондент ТАСС. Об этом же сообщает Sputnik Грузия. По данным агентства, протестующие начали спешно отходить от здания парламента.
Как отмечает телеканал Rustavi 2, между демонстрантами и правоохранителями «происходит физическое противостояние». При этом сотрудники полиции арестовывают демонстрантов, а остальные участники акции оказывают им сопротивление и забрасывают бутылками.
В апреле грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта». Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации».
«Закон об иноагентах» вызвал массовые акции протеста и столкновения с полицией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на него. Прозападные активисты называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законом. Документ парламент Грузии одобрил в первом чтении 17 апреля.
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