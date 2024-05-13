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В Тбилиси за драку с полицией на митинге задержали гражданина Молдавии

В Тбилиси за драку с полицией на митинге задержали гражданина Молдавии

Полиция арестовала на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах гражданина Молдавии. Об этом сообщает грузинский телеканал Imedi.

Правоохранительные органы считают молодого человека одним из организаторов демонстрации. По данным телеканала, мужчина оскорбил сотрудников полиции, а после начал драку с силовиками и применил газовый баллончик.

В Тбилиси начался многотысячный митинг против закона об иноагентах
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предложила правящая партия «Грузинская мечта». Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящих интересы иностранной силы». Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским и сравнивают с действующим в России законодательством об иноагентах. В Кремле отвергли предположения о связи инициативы с Москвой.

На фоне принятия закона в Тбилиси проходят массовые акции протеста. В частности, после второго чтения документа у одного из входов в парламент демонстранты разожгли костер и возвели баррикады. Силовики начали разгонять манифестантов с помощью водометов и слезоточивого газа. В последней демонстрации против законопроекта приняли участие около 50 тыс. человек.

Теги
Грузия иноагенты митинг
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