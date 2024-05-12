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Военная операция на Украине ,  
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МЧС сообщило о шестом погибшем в результате обрушения дома в Белгороде

МЧС: шестой погибший извлечен из-под завалов жилого дома в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Белгороде выросло до шести, сообщили в МЧС.

«Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что из-под обломков дома были извлечены тела пятерых человек. Живыми достали двоих — мужчину и женщину.

Число погибших после обрушения дома в Белгороде возросло до пяти
Общество
Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Днем после очередного обстрела Белгорода фрагмент сбитой ракеты комплекса «Точка-У» упал на жилой дом в районе «Харьковская гора». В результате обрушился подъезд жилого дома от первого до десятого этажа. Позже, во время проведения спасательных работ, обрушилась и кровля здания.

Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По последним данным, пострадали около 20 человек. На месте обрушения продолжаются работы. В МЧС сообщали, что спасательную операцию приходилось несколько раз прерывать из-за объявлявшихся воздушных тревог.

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Теги
Белгород погибшие обрушение дома МЧС
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