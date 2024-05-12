Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное

Белгород попал под обстрел ВСУ, в многоквартирном доме из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд, а позже и кровля

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

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Что произошло

О том, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 11:48 мск 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в крупнейшем жилом районе городе «Харьковская гора» в результате попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился подъезд с десятого по первый этаж.

Минобороны сообщило, что ВСУ около 11:40 мск атаковали Белгород с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire. По данным ведомства, жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».

На место происшествия приехали спасатели. После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей.

Обрушение затронуло десять этаже в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир, сказал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он добавил, что спасатели с помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта.

Какие последствия

МЧС в 12:33 мск сообщало, что, по предварительным данным, удалось спасти 12 человек, среди которых двое детей. По последним данным МЧС, спасены 16 человек.

При повторном обрушении три спасателя получили травмы различной тяжести.

«В поисково-спасательных работах спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами», — заявили в МЧС.

Гладков рассказал, что погибшие пока не обнаружены. По предварительной информации, всего в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, уточнил он. По его словам, все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Шестерых человек после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Реакция властей