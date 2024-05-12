Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
Что произошло
О том, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 11:48 мск 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в крупнейшем жилом районе городе «Харьковская гора» в результате попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился подъезд с десятого по первый этаж.
Минобороны сообщило, что ВСУ около 11:40 мск атаковали Белгород с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire. По данным ведомства, жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».
На место происшествия приехали спасатели. После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей.
Обрушение затронуло десять этаже в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир, сказал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он добавил, что спасатели с помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта.
Какие последствия
- МЧС в 12:33 мск сообщало, что, по предварительным данным, удалось спасти 12 человек, среди которых двое детей. По последним данным МЧС, спасены 16 человек.
- При повторном обрушении три спасателя получили травмы различной тяжести.
- «В поисково-спасательных работах спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами», — заявили в МЧС.
- Гладков рассказал, что погибшие пока не обнаружены. По предварительной информации, всего в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, уточнил он. По его словам, все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Шестерых человек после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
Реакция властей
- Гладков приехал на место обрушения дома в Белгороде.
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По словам Гладкова, в Белгороде по тревоге подняты участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
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Следственный комитет в связи с атакой ВСУ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт). В Белгород по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина направили криминалистов и экспертов из центрального аппарата СК.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде. Он назвал атаку «жестокой и целенаправленной».
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Минздрав сообщил, что по поручению и.о. главы ведомства Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций.
- Минстрой Белгородской области организовал строительную экспертизу, сообщил мэр Демидов. По его словам, специалисты обследуют конструкции здания, чтобы принять решение о дальнейших действиях.
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