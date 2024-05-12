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Военная операция на Украине ,  
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Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное

В Белгороде после обстрела обрушилась часть многоэтажки, работают спасатели
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород попал под обстрел ВСУ, в многоквартирном доме из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд, а позже и кровля
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
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Что произошло

О том, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 11:48 мск 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в крупнейшем жилом районе городе «Харьковская гора» в результате попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился подъезд с десятого по первый этаж.

Минобороны сообщило, что ВСУ около 11:40 мск атаковали Белгород с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire. По данным ведомства, жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».

На место происшествия приехали спасатели. После начала  разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей.

Обрушение затронуло десять этаже в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир, сказал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он добавил, что спасатели с помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта.

Какие последствия

Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • МЧС в 12:33 мск сообщало, что, по предварительным данным, удалось спасти 12 человек, среди которых двое детей. По последним данным МЧС, спасены 16 человек.
  • При повторном обрушении три спасателя получили травмы различной тяжести.
  • «В поисково-спасательных работах спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами», — заявили в МЧС.
  • Гладков рассказал, что погибшие пока не обнаружены. По предварительной информации, всего в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, уточнил он. По его словам, все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Шестерых человек после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Реакция властей

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное

  • Гладков приехал на место обрушения дома в Белгороде.

  • По словам Гладкова, в Белгороде по тревоге подняты участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.

  • Следственный комитет в связи с атакой ВСУ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт). В Белгород по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина направили криминалистов и экспертов из центрального аппарата СК.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде. Он назвал атаку «жестокой и целенаправленной».

  • Минздрав сообщил, что по поручению и.о. главы ведомства Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций.

  • Минстрой Белгородской области организовал строительную экспертизу, сообщил мэр Демидов. По его словам, специалисты обследуют конструкции здания, чтобы принять решение о дальнейших действиях.
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Теги
Георгий Смирнов
ВСУ Белгород обрушение дома атака
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