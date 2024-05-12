Мэрия Белгорода опровергла информацию об эвакуации жителей

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Видео с объявлением губернатора Вячеслава Гладкова по радио об эвакуации жителей Белгорода после обрушения жилого дома — фейк, заявили в мэрии города.



«Информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в последние дни в Белгородской области «активизировались фейковые вбросы». Власти призвали быть бдительными и доверять официальным источникам информации.

При обрушении подъезда жилого дома в Белгороде после ракетной атаки пострадали 20 человек, в том числе двое детей, пятерых погибших достали из-под руин жилого дома. Минобороны сообщало, что в дом попал обломок сбитой ракеты «Точка-У».

По словам Гладкова, полуторамесячного ребенка с травмами готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летнего подростка госпитализировали в реанимацию местной больницы. Еще 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях Белгорода.