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Военная операция на Украине ,  
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Мэрия Белгорода опровергла информацию об эвакуации жителей

Мэрия назвала фейком сообщения об эвакуации жителей Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Видео с объявлением губернатора Вячеслава Гладкова по радио об эвакуации жителей Белгорода после обрушения жилого дома — фейк, заявили в мэрии города.

«Информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в последние дни в Белгородской области «активизировались фейковые вбросы». Власти призвали быть бдительными и доверять официальным источникам информации.

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

При обрушении подъезда жилого дома в Белгороде после ракетной атаки пострадали 20 человек, в том числе двое детей, пятерых погибших достали из-под руин жилого дома. Минобороны сообщало, что в дом попал обломок сбитой ракеты «Точка-У».

По словам Гладкова, полуторамесячного ребенка с травмами готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летнего подростка госпитализировали в реанимацию местной больницы. Еще 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях Белгорода.

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Белгород Вячеслав Гладков фейк эвакуация
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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