НПЗ на Кубани частично приостановил работу после атаки 10 беспилотников

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Нефтеперерабатывающий завод группы компаний «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки беспилотников в Краснодарском крае, сообщил ТАСС директор по комплексной безопасности группы Эдуард Труднев.

По его словам, завод атаковали 10 беспилотников, был сильный пожар, «возможно наличие скрытых повреждений».

На Славянском НПЗ возникло возгорание в результате атаки, сообщали в управлении МЧС по Краснодарскому краю. На предприятии повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м, пожар ликвидирован, уточняли в ведомстве.

В ночь на 27 апреля системы ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников в Краснодарском крае и два в Крыму, сообщало Минобороны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что дроны попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы на Кубани.

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