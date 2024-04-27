 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

НПЗ на Кубани частично приостановил работу после атаки 10 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Нефтеперерабатывающий завод группы компаний «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки беспилотников в Краснодарском крае, сообщил ТАСС директор по комплексной безопасности группы Эдуард Труднев.

По его словам, завод атаковали 10 беспилотников, был сильный пожар, «возможно наличие скрытых повреждений».

На Славянском НПЗ возникло возгорание в результате атаки, сообщали в управлении МЧС по Краснодарскому краю. На предприятии повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м, пожар ликвидирован, уточняли в ведомстве.

Минобороны сообщило об уничтожении 68 дронов над Кубанью и Крымом
Политика
Фото:Global Look Press

В ночь на 27 апреля системы ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников в Краснодарском крае и два в Крыму, сообщало Минобороны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что дроны попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы на Кубани.

Материал дополняется

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Курс биткоина опустился до $63 тыс Крипто, 10:24
Глава Мюнхенской конференции попросил Шольца передумать о поставке Taurus Политика, 10:20
Жителя Омска заподозрили в реабилитации нацизма Общество, 10:18
Иран пообещал освободить экипаж задержанного им судна MCS Aries Политика, 10:15
Овечкин оказался в шаге от антирекорда и вылета из плей-офф НХЛ Спорт, 10:12
Как проходит обмен замороженных активов: главные успехи и риски Pro, 10:06
Минэк спрогнозировал экспортные потери России из-за цен на газ Экономика, 09:57
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
НПЗ на Кубани частично приостановил работу после атаки 10 беспилотников Политика, 09:55
Суд отправил журналиста Мингазова под домашний арест по делу о «фейках» Политика, 09:51
Лукашенко предложил голландцам вместе писать историю Европы Политика, 09:44
Минобороны Армении проверит информацию об участии военных в протестах Политика, 09:44
Согласовать с властями. Как купить компанию или долю в ней в Белоруссии Pro, 09:39
Субсидиарная ответственность за штраф от ФНС: как оправдаться директору Pro, 09:16
В Москве назвали дату начала отключений горячей воды Общество, 09:15