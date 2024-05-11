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Политика ,  
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В МИДе перечислили потери Финляндии из-за антироссийской политики

В МИДе заявили о проблемах финской экономики из-за «русофобской политики»
Хельсинки
Хельсинки (Фото: Rolf Schulten / imageBROKER.com / Global Look Press)

Финские предприятия останавливают работу, туристический бизнес понес убытки из-за «русофобской политики» властей Финляндии, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью ТАСС.

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается, <...> игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта», — заявил Беляев.

По его словам, финский туристический бизнес пострадал из-за закрытия границ с Россией. В восточных регионах республики фиксируют отток населения, подчеркнул Беляев.

Национальным интересам Финляндии отвечает курс на развитие отношений с Россией, уверен дипломат. Политика Москвы на финском направлении всегда была основана на принципах взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул Беляев.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Дипотношения России и Финляндии осложнились после начала военной операции на Украине. В мае 2023 года в российской дипмиссии в Хельсинки заявили, что двустороннее сотрудничество между странами разрушено по вине Финляндии. По словам дипломатов, на отношения повлияло вступление страны в НАТО.

Позднее МИД республики заявил, что Россия заморозила счета финских дипломатических представительств. В связи с этим финская сторона выслала из страны девять российских дипломатов. Осенью 2023 года Россия в ответ закрыла финское генконсульство в Санкт-Петербурге.

Позднее на границе двух стран возникла кризисная ситуация: в Хельсинки решили закрыть семь погранпунктов между Финляндией и Россией, в итоге меру распространили на все пункты на сухопутной границе. Решение объяснили ростом числа мигрантов, которые запрашивают убежище в стране. По версии финской стороны, Москва помогает нелегалам из третьих стран, у которых нет документов для прохода через границу.

В Кремле заявили, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией. С апреля 2024 года закрытие границ между странами стало бессрочным.

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