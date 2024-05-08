Нетаньяху обсудил с главой ЦРУ переговоры по освобождению заложников

Глава ЦРУ прибыл в Израиль после переговоров в Дохе и Каире, на которых обсуждалось освобождение израильских заложников, а также заключение режима прекращения огня между сторонами конфликта. Ночью 7 мая ЦАХАЛ вошла в Рафах

Биньямин Нетаньяху (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы ЦРУ Уильяма Бернса завершилась, они обсудили переговоры с ХАМАС по сделке с заложниками, сообщил телеканал «Аруц Шева». The Times of Israel со ссылкой на израильский источник дополнил, что встреча состоялась в канцелярии премьера в Иерусалиме.

Ранее Ynet сообщил, что руководитель ЦРУ приземлился в Израиле после участия в переговорах в Дохе и Каире, откуда уже вернулась израильская делегация. Она обсуждала с посредниками ответ ХАМАС на его решение о сделке, передавал портал.

6 мая лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил посредникам из Катара и Египта, что палестинская организация принимает их предложение о прекращении огня в секторе Газа. The Times of Israel чуть ранее со ссылкой на неназванного израильского чиновника писала о возобновлении мирных переговоров после того, как делегация ХАМАС провела 4 мая в Каире встречу с египетскими посредниками. По информации издания, на встрече также присутствовал директор ЦРУ, который тоже находился в столице Египта.

Предполагалось, что первый этап из трех в сделке между Израилем и ХАМАС будет включать освобождение до 33 из 128 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября после нападения палестинской организации. Затем по плану следует вывод израильских войск из некоторых частей сектора, а уже потом будет проведено освобождение всех заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью 7 мая израильские военные начали «контртеррористическую операцию» для уничтожения вооруженных подразделений и инфраструктуры ХАМАС. The Times of Israel и AP написали, что израильские танки вошли в Рафах, город на юге сектора Газа на границе с Египтом, в котором находится более 1 млн беженцев (общее население агломерации сейчас составляет примерно 1,4 млн человек).

Решение о наступлении на Рафах было принято вопреки несогласию ключевого союзника Израиля — США. МИД Египта уже осудил наземную операцию Израиля в городе и предупредил, что оно ставит под угрозу возможное перемирие.