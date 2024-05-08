 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Нетаньяху обсудил с главой ЦРУ переговоры по освобождению заложников

Глава ЦРУ и премьер Израиля обсудили переговоры по освобождению заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Глава ЦРУ прибыл в Израиль после переговоров в Дохе и Каире, на которых обсуждалось освобождение израильских заложников, а также заключение режима прекращения огня между сторонами конфликта. Ночью 7 мая ЦАХАЛ вошла в Рафах
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы ЦРУ Уильяма Бернса завершилась, они обсудили переговоры с ХАМАС по сделке с заложниками, сообщил телеканал «Аруц Шева». The Times of Israel со ссылкой на израильский источник дополнил, что встреча состоялась в канцелярии премьера в Иерусалиме.

Ранее Ynet сообщил, что руководитель ЦРУ приземлился в Израиле после участия в переговорах в Дохе и Каире, откуда уже вернулась израильская делегация. Она обсуждала с посредниками ответ ХАМАС на его решение о сделке, передавал портал.

6 мая лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил посредникам из Катара и Египта, что палестинская организация принимает их предложение о прекращении огня в секторе Газа. The Times of Israel чуть ранее со ссылкой на неназванного израильского чиновника писала о возобновлении мирных переговоров после того, как делегация ХАМАС провела 4 мая в Каире встречу с египетскими посредниками. По информации издания, на встрече также присутствовал директор ЦРУ, который тоже находился в столице Египта.

Израиль отказался не наступать на Рафах после решения ХАМАС по сделке
Политика
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Предполагалось, что первый этап из трех в сделке между Израилем и ХАМАС будет включать освобождение до 33 из 128 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября после нападения палестинской организации. Затем по плану следует вывод израильских войск из некоторых частей сектора, а уже потом будет проведено освобождение всех заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью 7 мая израильские военные начали «контртеррористическую операцию» для уничтожения вооруженных подразделений и инфраструктуры ХАМАС. The Times of Israel и AP написали, что израильские танки вошли в Рафах, город на юге сектора Газа на границе с Египтом, в котором находится более 1 млн беженцев (общее население агломерации сейчас составляет примерно 1,4 млн человек).

Решение о наступлении на Рафах было принято вопреки несогласию ключевого союзника Израиля — США. МИД Египта уже осудил наземную операцию Израиля в городе и предупредил, что оно ставит под угрозу возможное перемирие.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Израиль ЦРУ США
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Сенаторы США обсудили риски ареста Нетаньяху
Политика
В Израиле задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху
Политика
Нетаньяху назвал цели операции Израиля в Рафахе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
Дептранс Москвы анонсировал изменение тарифов на проезд с 20 мая Город, 17:10
На выставке «Россия» прошел День национальных приоритетов Отрасли, 17:09
Один из старейших мужских клубов в мире разрешил вступление женщин Общество, 17:04
Телеканал «Пятница!» сообщил об отсутствии планов снимать шоу с Ивлеевой Технологии и медиа, 17:00
Нетаньяху обсудил с главой ЦРУ переговоры по освобождению заложников Политика, 16:59
Послы ЕС согласовали использование дохода от российских активов для Киева Политика, 16:54
Лидеры времен пандемии за три года потеряли $1,5 трлн рыночной стоимости Инвестиции, 16:52
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Премьер Польши призвал лишить бежавшего в Белоруссию судью иммунитета Политика, 16:51
Защита замминистра Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами Политика, 16:49
Авиасалон МАКС перенесли второй год подряд Экономика, 16:47
«Авангард» с помощью СКА выменял голкипера «Сочи» Бердина Спорт, 16:44
Bloomberg сообщил о дилемме для Всемирного банка из-за Ганы и ЛГБТ-закона Политика, 16:41
Китай повысил тарифы на ж/д и морские перевозки в Россию Экономика, 16:40
Дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области Политика, 16:29