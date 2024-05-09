 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жители Киева в день Победы принесли цветы к Вечному огню

Жители Киева в День Победы возложили цветы к Вечному огню в парке Славы
Фото: Юлия Овсянникова / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Юлия Овсянникова / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Жители Киева возложили цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы, сообщает издание «Страна.ua».

На одной из фотографий, опубликованных изданием, видно венок, на котором написано «от президента Украины Владимира Зеленского».

Также «Страна.ua» пишет, что полицейские не пропускали пенсионерку Галину Савченко, которая тоже хотела возложить цветы. По словам женщины, она представляет зарегистрированную на Украине организацию «Всеукраинский Союз Советских Офицеров».

Как отмечает издание, правоохранители не пускали Савченко из-за того, что на ее одежде есть советская символика. На фото видно, что женщина одета в военную форму с красной звездой на пилотке.

Позже на пенсионерку составили протокол об административном правонарушении — за ношение советской символики.

Медведев поздравил с днем Победы кадрами с трофейной техникой
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

До 2023 года День победы во Второй мировой войне на Украине отмечался 9 мая, однако с прошлого года его решили перенести на 8 мая, а 9 мая в стране стали отмечать День Европы. Президент Владимир Зеленский объяснил, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Киев Украина Вечный огонь День Победы 9 Мая
Материалы по теме
Путин выступил с речью на параде Победы. Видео
Политика
На парад Победы в Москве прибыли лидеры девяти стран
Политика
Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан 12 стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
МЧС сообщило о последствиях атаки дрона на нефтекомплекс в Башкирии Общество, 13:06
Слишкович стал вторым лучшим тренером месяца в РПЛ в истории «Спартака» Спорт, 12:49
Столтенберг заявил, что Украина не просила о вводе войск НАТО Политика, 12:43
В США запустили авиалинии для собак. Билет стоит $6 тыс. — Fast Company Pro, 12:42
Путин рассказал, как Белоруссия присоединится к ядерным учениям России Политика, 12:33
Впервые в истории европейца трижды признали самым ценным игроком НБА Спорт, 12:26
«Поэзия — вещь суровая»: 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы Life, 12:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Башкирии беспилотник атаковал один из крупнейших нефтекомплексов России Политика, 12:17
Хакеры взломали украинские телеканалы для трансляции парада Победы Политика, 12:12
Жители Киева в день Победы принесли цветы к Вечному огню Общество, 12:07
Как заключать внутрисемейные сделки, чтобы их потом не оспорили кредиторы Pro, 12:04
100 лет со дня рождения Булата Окуджавы: вспоминаем песни барда Общество, 12:00
Дали с шестью «а»: почему «Даааааали!» Квентина Дюпье — лучший байопик Life, 12:00
Медведев поздравил с днем Победы кадрами с трофейной техникой Политика, 11:36