Жители Киева в день Победы принесли цветы к Вечному огню

Жители Киева в День Победы возложили цветы к Вечному огню в парке Славы

Фото: Юлия Овсянникова / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Жители Киева возложили цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы, сообщает издание «Страна.ua».

На одной из фотографий, опубликованных изданием, видно венок, на котором написано «от президента Украины Владимира Зеленского».

Также «Страна.ua» пишет, что полицейские не пропускали пенсионерку Галину Савченко, которая тоже хотела возложить цветы. По словам женщины, она представляет зарегистрированную на Украине организацию «Всеукраинский Союз Советских Офицеров».

Как отмечает издание, правоохранители не пускали Савченко из-за того, что на ее одежде есть советская символика. На фото видно, что женщина одета в военную форму с красной звездой на пилотке.

Позже на пенсионерку составили протокол об административном правонарушении — за ношение советской символики.

До 2023 года День победы во Второй мировой войне на Украине отмечался 9 мая, однако с прошлого года его решили перенести на 8 мая, а 9 мая в стране стали отмечать День Европы. Президент Владимир Зеленский объяснил, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».