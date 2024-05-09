Медведев поздравил с днем Победы кадрами с трофейной техникой

Фото: Андрей Любимов / РБК

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с днем Победы, опубликовав видео с военной техникой, захваченной российскими силами в ходе военной операции на Украине.

«С Днем Великой Победы!» — написал Медведев в телеграм-канале.

На видео, которое он опубликовал там же, есть кадры с выставки трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве. Кроме того, в ролике присутствуют кадры с парада Победы в 1945 году, когда советские военные бросали знамена разгромленных немецких войск к подножию мавзолея Ленина.

Выставка открылась 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе. Там находится трофейное оружие и техника, захваченные российскими военными в ходе военной операции на Украине.

Среди них более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину. В частности, в Москву привезли танки Abrams и Leopard.