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Медведев поздравил с днем Победы кадрами с трофейной техникой

Медведев поздравил с днем Победы кадрами с трофейной иностранной техникой
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с днем Победы, опубликовав видео с военной техникой, захваченной российскими силами в ходе военной операции на Украине.

«С Днем Великой Победы!» — написал Медведев в телеграм-канале.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Андрей Любимов / РБК

На видео, которое он опубликовал там же, есть кадры с выставки трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве. Кроме того, в ролике присутствуют кадры с парада Победы в 1945 году, когда советские военные бросали знамена разгромленных немецких войск к подножию мавзолея Ленина.

Выставка открылась 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе. Там находится трофейное оружие и техника, захваченные российскими военными в ходе военной операции на Украине.

Среди них более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину. В частности, в Москву привезли танки Abrams и Leopard.

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Дмитрий Медведев День Победы военная техника Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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