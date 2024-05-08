Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР, Абхазии и Южной Осетии с Днем Победы

Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан 12 стран

Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / Sputnik / Reuetrs)

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

Украина в сообщении не упомянута. В 2022 году, после начала боевых действий в этой стране, президент поздравил украинский народ, как делал это и ранее.

«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», — написал президент России в посланиях 2024 года.

Он выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, останутся надежной основой для развития отношений между бывшими советскими республиками и их народами.

В заключение Путин выразил признательность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

В Москве 9 мая пройдет традиционный парад Победы. На мероприятии будут присутствовать главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на парад не приедет.

Кроме лидеров стран бывшего СССР на парад приглашены лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Кубы Мигель Диас-Канель. Дипломатический источник сообщил ТАСС, что последний намерен принять приглашение.