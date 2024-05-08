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Военная операция на Украине ,  
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В Луганске потушили загоревшуюся после удара ВСУ нефтебазу

МЧС: пожар на нефтебазе в Луганске потушили
Сюжет
Военная операция на Украине

В Луганске потушили загоревшуюся после удара ВСУ нефтебазу
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Пожар, возникший на нефтебазе в Луганске ночью после удара украинских сил, потушили, сообщило в телеграм-канале российское МЧС.

В ведомстве уточнили, что увеличение площади возгорания удалось предотвратить. Огонь потушили силами 57 пожарных с помощью 11 единиц техники. К операции привлекли все подразделения МЧС города.

В ночь на 8 мая в Луганске прогремело несколько взрывов, начался пожар. Позднее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник уточнил, что украинские вооруженные силы нанесли удар по местной нефтебазе. В частности, загорелся газопровод высокого давления

По предварительным данным, пострадали пятеро сотрудников нефтебазы, удар нанесли с помощью ракет ATACMS, сообщил глава региона. США передали эти снаряды Украине в апреле.

ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске
Политика
Леонид Пасечник

Кроме того, в результате удара повреждения получили линии электропередачи, частично были обесточены дома в районе нефтебазы, уточнил Пасечник.

Украина в последние месяцы повысила интенсивность ударов по российским нефтяным объектам. Американские власти просили Киев не наносить им ущерба, чтобы не спровоцировать Россию на мощный ответ и не вызвать энергетический кризис на рынке, писала Financial Times со ссылкой на источники, однако украинская сторона отказалась. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина оставляет за собой выбор целей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что военные «делают все, что необходимо» для защиты российских регионов от украинских ударов.

В Луганске потушили загоревшуюся после удара ВСУ нефтебазу
В Луганске потушили загоревшуюся после удара ВСУ нефтебазу

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Теги
Луганск Пожар нефтебаза МЧС обстрел ВСУ Украина
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