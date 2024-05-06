Мурашко взял под контроль помощь пострадавшим при атаке БПЛА белгородцам

Мурашко взял под контроль помощь раненым в Белгородской области

Михаил Мурашко (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при атаке дронов-камикадзе у села Березовка в Белгородской области, заявил помощник министра Алексей Кузнецов.

«42 человека получили ранения, среди них трое детей. 32 из них, в том числе дети, госпитализированы», — сказал Кузнецов.

По данным Минздрава, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 26 человек — в состоянии средней тяжести. Раненым оказывают всю необходимую медпомощь, для этого организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров, подчеркнул Кузнецов.

Помощник Мурашко сообщил, что в результате атаки погибли шесть человек.

Утром 6 мая в районе села Березовка в Борисовском районе украинские БПЛА атаковали автомобиль и две «Газели», в которых ехали сотрудники свинокомплекса «Агро-Белогорье». На месте погибли шесть человек, позднее в пресс-службе компании сообщили об еще одном умершем в больнице.

Расследованием атаки занялись сотрудники Следственного комитета России. Семьи погибших получат компенсации в размере 1 млн руб. от «Агро-Белогорье». Пострадавшим выплатят от 250 тыс. до 500 тыс. руб.