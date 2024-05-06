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Военная операция на Украине ,  
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Семьям погибших во время удара дрона сотрудников выплатят по 1 млн руб.

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: agrobel.ru
Фото: agrobel.ru

Семьи погибших в результате атаки дронов ВСУ сотрудников ГК «Агро-Белогорье» получат от компании по 1 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ГК «Агро-Белогорье».

«В самое ближайшее время родственники погибших получат от компании единовременную выплату в размере 1 млн руб.», — сообщили в пресс-службе. Получившие ранения сотрудники получат материальную помощь в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, уточнили там.

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В марте 2024 года компания объявила о сборе пожертвований для работников ГК «Агро-Белогорье», которые оказались в сложной жизненной ситуации. Выплаты предназначались для «остро нуждающихся и работающих в наиболее сложных условиях» сотрудников.

6 мая две «газели», перевозившие сотрудников ГК «Агро-Белогорье», попали под атаку дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области. Пострадали более 30 человек, включая двоих детей. Шесть человек от полученных ранений погибли на месте. О седьмом погибшем в результате атаки БПЛА сообщили в ГК «Агро-Белогорье».

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