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Военная операция на Украине ,  
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До семи выросло число погибших от удара БПЛА в Белгородской области

Семь человек погибли при ударе украинских дронов в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
БПЛА атаковали «Газели» с сотрудниками свинокомбинатов, шестеро погибли на месте, впоследствии умер еще один пострадавший. Более 30 человек получили ранения, среди пострадавших есть дети — они были рядом в легковом автомобиле
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Еще один человек скончался после атаки беспилотников по автомобилям компании «Агро-Белогорье», общее число жертв достигло семи. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов», — рассказали в пресс-службе.

Атака произошла на две «Газели» около села Берёзовка в Белгородской области. Шестеро погибли на месте, а 35 доставили в больницы. Среди раненных были два ребенка, еще одного мужчину с проникающим ранением брюшной полости отправили на операцию, остальные были госпитализированы с осколочным ранениями разной степени тяжести.

В компании уточнили, что удар произошел около 7:00 на шоссе Грайворон — Берёзовка — Белгород, недалеко от поворота на село Грузское. Пострадавшие дети находились в легковом автомобиле, который зацепило взрывом. По данным компании, пострадали 15 сотрудников компании.

«Агро-Белогорье» входит в число ведущих производителей свинины в России, это одна из крупнейших по числу сотрудников компания в регионе, всего в ней работают примерно 9 тыс. человек, все производство находится в Белгородской области.

СК начал расследование атаки.

Власти Белгорода и области с начала Россией военной операции регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов, в этом регионе часто звучат сирены ракетной опасности и тревоги в связи с опасностью дронов.

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Белгородская область беспилотники дроны погибшие
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