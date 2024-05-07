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За журналистку Кеворкову поручились Проханов, Меркачева и Шевченко

Правозащитница Меркачева и писатель Проханов поручились за журналистку Кеворкову
Надежда Кеворкова
Надежда Кеворкова (Фото: POISTINE / YouTube)

Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева и еще несколько человек поручились за журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из московского суда.

Проханов, Шевченко, Меркачева, а также юрист Екатерина Гордон, глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, российский религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский и другие направили в суд ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за обвиняемую. Они отметили, что ознакомлены с ответственностью, если поручительство будет нарушено. Судья приобщила поручительства к делу.

Журналистку и писательницу Надежду Кеворкову обвинили в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале, сделанных в 2018 и 2021 годах. В одном посте журналистка процитировала текст ее коллеги и друга Орхана Джемаля о теракте в Нальчике в 2005 году. Второй эпизод, который вменяют Кеворковой, связан с оправданием деятельности группировки «Талибан» (признана в России террористической организацией и запрещена).

У журналистки Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма
Политика
Надежда Кеворкова

Дома у журналистки прошли обыски, ее задержали и доставили в изолятор временного содержания. Следствие попросило арестовать Кеворкову, ходатайство об этом поступило в Басманный районный суд Москвы. Максимальное наказание по вменяемой ей ст. 205.2 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до семи лет. Кеворкова не признала вину.

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12+

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