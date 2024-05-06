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Журналистку Кеворкову доставили в Следственный комитет после обыска

Журналистку Кеворкову после обысков доставили в Следственный комитет

Журналистку Надежду Кеворкову, у которого дома ранее провели обыск, доставили в Следственный комитет, сообщают «Известия».

На видео, опубликованном газетой, видно, как журналистка в сопровождении полицейских заходит в здание отдела Следственного комитета по Басманному району.

У журналистки Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма
Политика
Надежда Кеворкова

6 мая в квартире Кеворковой в Москве прошли обыски. По данным источников «Известий» и РЕН ТВ, Кеворкову подозревают по статье об оправдании терроризма с использованием интернета — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса.

Надежда Кеворкова занимается темой палестино-израильского конфликта. Она сотрудничала с «Новой газетой», «Независимой газетой», Russia Today и др. Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.

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Теги
журналистка обыски Следственный комитет оправдание терроризма
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