Журналистку Кеворкову после обысков доставили в Следственный комитет

Журналистку Кеворкову доставили в Следственный комитет после обыска

Журналистку Надежду Кеворкову, у которого дома ранее провели обыск, доставили в Следственный комитет, сообщают «Известия».

На видео, опубликованном газетой, видно, как журналистка в сопровождении полицейских заходит в здание отдела Следственного комитета по Басманному району.

6 мая в квартире Кеворковой в Москве прошли обыски. По данным источников «Известий» и РЕН ТВ, Кеворкову подозревают по статье об оправдании терроризма с использованием интернета — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса.

Надежда Кеворкова занимается темой палестино-израильского конфликта. Она сотрудничала с «Новой газетой», «Независимой газетой», Russia Today и др. Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.