Журналистку Кеворкову доставили в Следственный комитет после обыска
Журналистку Надежду Кеворкову, у которого дома ранее провели обыск, доставили в Следственный комитет, сообщают «Известия».
На видео, опубликованном газетой, видно, как журналистка в сопровождении полицейских заходит в здание отдела Следственного комитета по Басманному району.
6 мая в квартире Кеворковой в Москве прошли обыски. По данным источников «Известий» и РЕН ТВ, Кеворкову подозревают по статье об оправдании терроризма с использованием интернета — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса.
Надежда Кеворкова занимается темой палестино-израильского конфликта. Она сотрудничала с «Новой газетой», «Независимой газетой», Russia Today и др. Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России