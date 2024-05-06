У журналистки Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма
В квартире журналистки Надежды Кеворковой в Москве проходят обыски, сообщают «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, журналистку подозревают по статье об оправдании терроризма с использованием интернета — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.
Надежда Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», Russia Today и др. Журналистка занимается темой палестино-израильского конфликта, написала на эту тему две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.
РБК обратился за комментарием к Надежде Кеворковой и в столичное управление Следственного комитета.
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