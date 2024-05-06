К журналистке Кеворковой пришли с обыском по делу об оправдании терроризма

У журналистки Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма

Журналистка пишет материалы на тему палестино-израильского конфликта. По данным «Известий» и РЕН ТВ, ее подозревают по статье об оправдании терроризма

Надежда Кеворкова (Фото: POISTINE / YouTube)

В квартире журналистки Надежды Кеворковой в Москве проходят обыски, сообщают «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, журналистку подозревают по статье об оправдании терроризма с использованием интернета — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Надежда Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», Russia Today и др. Журналистка занимается темой палестино-израильского конфликта, написала на эту тему две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.

РБК обратился за комментарием к Надежде Кеворковой и в столичное управление Следственного комитета.