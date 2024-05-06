 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

У журналистки Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма

К журналистке Кеворковой пришли с обыском по делу об оправдании терроризма
Журналистка пишет материалы на тему палестино-израильского конфликта. По данным «Известий» и РЕН ТВ, ее подозревают по статье об оправдании терроризма
Надежда Кеворкова
Надежда Кеворкова (Фото: POISTINE / YouTube)

В квартире журналистки Надежды Кеворковой в Москве проходят обыски, сообщают «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, журналистку подозревают по статье об оправдании терроризма с использованием интернета — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Феминистке Маршенкуловой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Политика
Залина&nbsp;Маршенкулова

Надежда Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», Russia Today и др. Журналистка занимается темой палестино-израильского конфликта, написала на эту тему две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.

РБК обратился за комментарием к Надежде Кеворковой и в столичное управление Следственного комитета.

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?


Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
При участии
Ольга Ваганова
журналистка обыски оправдание терроризма Москва
Материалы по теме
Диссидента Александра Скобова задержали по делу об оправдании терроризма
Политика
Суд приговорил Мифтахова к четырем годам по делу об оправдании терроризма
Общество
Студента из Таджикистана арестовали в Брянске за оправдание терроризма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Киев не исключил, что «придет время» для войск Запада на Украине Политика, 10:07
Посол Китая в Японии принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Токио Общество, 10:05
Журналистку Кеворкову доставили в Следственный комитет после обыска Политика, 10:00
Ефимов заявил о передаче 120 га под масштабные инвестпроекты в 2024 году Город, 10:00
Биткоин закрепился у отметки $64 тыс. Крипто, 09:55
Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли на 2025 год Общество, 09:51
«Не будьте лобстером»: как строить карьеру — 7 советов от топ-менеджера Pro, 09:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Появилось фото атакованного дронами в Белгородской области автобуса Политика, 09:48
У журналистки Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма Политика, 09:44
Более 20 тыс. человек попросили дать им статус ветерана военной операции Общество, 09:29
Альфа-самец/самка на переговорах: как противостоять их манипуляциям Pro, 09:27
Евросоюз сократил закупки СПГ Бизнес, 09:22
Портфель строящегося в России жилья превысил 110 млн кв. м Недвижимость, 09:18
В Белгородской области шесть человек погибли при атаке БПЛА Политика, 09:17