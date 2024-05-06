Журналистка Кеворкова не признала вину в оправдании терроризма

Надежда Кеворкова (Фото: POISTINE / YouTube)

Журналистка и писательница Надежда Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Калой Ахильгов.

«Моя подзащитная не признала вину в оправдании терроризма», — сказал он. Юрист уточнил, что Кеворкову задержали, она находится в изоляторе временного содержания, 7 мая будет решаться вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Ранее адвокат рассказал, что дело об оправдании терроризма завели на Кеворкову из-за двух публикаций в ее телеграм-канале, сделанных в 2018 и 2021 годах. В одном посте журналистка процитировала текст ее коллеги и друга Орхана Джемаля о теракте в Нальчике в 2005 году. Второй эпизод, который вменяют Кеворковой, связан с оправданием деятельности группировки «Талибан» (признана в России террористической организацией и запрещена).

Дома у журналистки прошли обыски, ей предъявили обвинение. Максимальное наказание по вменяемой ей статье 205.2 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до семи лет.

Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», RT и других изданий. Занимается темой палестино-израильского конфликта, написала по ней две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.