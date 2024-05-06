Следственный комитет будет расследовать атаку дронов в Белгородской области

Расследованием атаки дронов на автобус в Белгородской области займется СК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет займется расследованием атаки беспилотников в Белгородской области, в результате которой погибли шесть человек, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

Атака произошла 6 мая в районе села Берёзовка в Борисовском районе Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, дроны-камикадзе атаковали две «Газели», в которых ехали сотрудники свинокомплекса «Агро-Белгорье», и легковой автомобиль.

В результате погибли шесть человек, еще 35 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — двое детей с поверхностными травмами.