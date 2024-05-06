Гладков рассказал о состоянии раненных при ударах дронов детей
После ударов дронов по машинам с людьми утром 6 мая в больницу доставлены трое раненых детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В детскую областную больницу доставлены трое мальчишек-братьев: 6-летний Кирилл с сотрясением головного мозга и ссадиной лба, 9-летний Дима с контузией и 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением головного мозга», — написал глава региона.
Из получивших ранения взрослых 12 человек находится в городской больнице № 2, в областной клинической больнице находятся еще 9 человек.
Десять пострадавших после оказания медицинской помощи были отпущены домой для амбулаторного лечения.
Жертвами атаки стали шесть человек, общее число раненых достигло 42.
6 мая запущенные украинскими военными беспилотники-камикадзе атаковали две «Газели» и автомобиль в районе села Березовка в Борисовском райне. В машинах находились сотрудники местной компании «Агро-Белогорье».
Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 26 человек — в состоянии средней тяжести. Оказание помощи раненым взял под личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко. Расследованием произошедшего занимается Следственный комитет России.
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