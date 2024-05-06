В Белгородской области шесть человек погибли при атаке БПЛА
В Борисовском районе Белгородской области дроны атаковали автомобили ГК «Агро-Белгорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса, сообщил региональный оперштаб.
В результате пострадали более 30 человек, шестеро погибли.
«Агро-Белогорье» входит в число ведущих производителей свинины в России, это одна из крупнейших по числу сотрудников компания в регионе, всего в ней работают примерно 9 тыс. человек, все производство находится в Белгородской области.
Атаке подверглись две «Газели», они везли сотрудников на предприятие, это произошло около села Берёзовка, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.
По его сведениям, ранены 35 человек, среди них — два ребенка с поверхностными травмами. Сейчас врачи оперируют мужчину с проникающим ранением брюшной полости, его состояние оценивают как тяжелое. Остальные получили осколочные ранения разной степени тяжести, их доставили в местные больницы.
Власти Белгорода и области с начала Россией военной операции регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов, в этом регионе часто звучат сирены ракетной опасности и тревоги в связи с опасностью дронов.
Повреждения не раз получали гражданские автомобили: в частности, в начале марта из-за удара дрона стекла выбило в легковом автомобиле в селе Новое, пострадавших не было, а спустя две недели БПЛА-камикадзе ударили по автомобилю, который подъезжал к селу Дорогощь. «Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении», — рассказал губернатор. В результате атаки пострадал пассажир: у молодого человека баротравма и контузия.
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