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Политика ,  
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В Кремле розыск Зеленского назвали результатом работы следователей

Песков: Зеленского и Порошенко объявили в розыск в рамках расследований
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Российские следователи объявили в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и действующего главу государства Владимира Зеленского в рамках расследований преступлений украинских властей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко 4 мая. Обоих ищут по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год, после ухода с должности он стал депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность». Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность.

За последние месяцы в России объявили в розыск нескольких действующих и бывших украинских чиновников. В частности, в розыске находятся начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, а также бывшие руководители службы Валентин Наливайченко и Василий Грицак.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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