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Политика ,  
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Пашинян не посетит инаугурацию Путина

Спикер парламента Армении Симонян: Пашиняна не будет на инаугурации Путина
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Alexis Sciard / Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на церемонии инаугурации российского президента Владимира Путина, заявил на брифинге спикер Нацсобрания республики Ален Симонян. Об этом сообщает армянское агентство NEWS.am.

Причину такого решения главы правительства Симонян не назвал.

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Инаугурация президента России Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, Москва, 7 мая 2018&nbsp;года

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Это будет пятая церемония вступления в должность для действующего президента России. На выборах в марте Путина поддержали 87,28% избирателей. Окончательная явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн избирателей.

В 2018 году инаугурация Путина также состоялась 7 мая.

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Никол Пашинян

Отношения Москвы и Еревана стали напряженнее в последние месяцы. В феврале 2024 года Пашинян заявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности. По его мнению, ОДКБ не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации.

В Кремле подчеркнули, что готовы к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ. В начале апреле армянский премьер заявил, что его страна не совершила какой-либо ошибки в отношениях с Россией. Претензии Еревана в отношении Москвы являются легитимными, отметил Пашинян.

В конце апреля 2024 года секретарь Совбеза страны Армен Григорян не поехал в Россию на Международную встречу по вопросам безопасности.

Кремль заявил, что надеется уладить разногласия между странами при личной встрече Путина и Пашиняна.

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Никол Пашинян инаугурация Владимир Путин Армения
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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