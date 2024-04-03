Пашинян заявил об отсутствии ошибок в отношениях с Россией

Никол Пашинян (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Армения не совершила какой-то ошибки в отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече в штабе партии «Гражданский договор».

«Мы в отношениях с Россией не сделали какой-либо ошибки. Наши партнеры не смогут указать на что-либо и сказать, что «у вас здесь были такие-то обязательства и эти обязательства не выполнили». Мы можем это показать и показываем», — сказал Пашинян (цитата по «Новости-Армения»).

Вопросы, которые поднимает Ереван, по мнению премьера, легитимны, и Армения ожидает на них содержательного ответа. «И пока этот ответ не прозвучал, что бы ни говорилось, этот вопрос решен не будет», — добавил он.

Ранее Пашинян обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности в невыполнении обязательств в отношении Армении, особенно в 2021–2022 годах. В частности, в декабре 2023 года он заявил, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха. В сентябре того же года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, в результате которой республика прекратила свое самостоятельное существование и территория перешла под контроль Баку.

На фоне этого Армения заморозила свое участие в ОДКБ и допускает выход из нее. В марте 2024 года в МИД Армении сообщили, что у страны есть «европейские устремления» и желание стать частью ЕС.

Россия обещала выполнять свои союзнические обязательства перед Арменией в случае угрозы агрессии извне и предупреждала, что Ереван может «оказаться у разбитого корыта» из-за отношений с ЕС.