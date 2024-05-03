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Палестино-израильский конфликт ,  
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Иран объявил об освобождении экипажа захваченного судна

Глава МИД Ирана Абдоллахиян: экипаж захваченного судна Aries освобожден
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Моряков захваченного в середине апреля Ираном контейнеровоза MSC Aries освободили спустя три недели. Об этом сообщил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

«Иран освободил весь экипаж, <...> они могут вернуться в свою страну, включая Эстонию», — заявил Абдоллахиян в ответ на вопрос эстонской стороны о судьбе экипажа судна.

На борту Aries работают граждане Эстонии, Индии, Филиппин, Пакистана, а также россиянин Тимофей Колчанов.

Иран пообещал освободить экипаж задержанного им судна MCS Aries
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

13 апреля военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии в Ормузском проливе. Судно принадлежит компании израильского миллиардера Эяля Офера.

Захват контейнеровоза произошел на фоне обострения отношений Израиля и Ирана. 1 апреля израильская сторона нанесла авиаудар по иранскому консульству в сирийском Дамаске, в результате которого погибли семь военнослужащих КСИР. Иран в ответ нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля.

Россиянин Колчанов работает на судне старшим механиком. На следующий день после захвата судна он смог поговорить с женой. В российском МИДе подчеркнули, что у иранской стороны нет претензий к российскому гражданину.

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