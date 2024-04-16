МИД заявил, что у Ирана нет претензий к россиянину на захваченном судне
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил об отсутствии у Тегерана претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову с захваченного иранской стороной судна MSC Aries. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, Иран обещал в ближайшее время обеспечить сотрудникам консульства доступ к Колчанову, а также не препятствовать возвращению моряка в Россию.
«Посольство России в Тегеране держит вопрос на особом контроле. После получения от местных госорганов необходимых согласований консульские сотрудники лично посетят Т.С. Колчанова», — сказала Захарова.
Россиянину также была предоставлена возможность связаться с семьей. «РБК Тюмень» писал, что Колчанов проживал в Тюмени.
Утром 16 апреля посольство России в Иране сообщило со ссылкой на информацию властей Ирана, что судно Aries перемещено в иранский порт Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива.
13 апреля агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз в Персидском заливе. Телеграм-канал Mash опубликовал телефонный разговор с Колчановым. По его словам, иранцы после захвата судна отрубили интернет и сотовую связь, забирали личные телефоны и заклеили камеры. «Пить, есть дают. Так, в общем все хорошо, настолько, насколько это возможно в такой ситуации», — рассказал моряк.
The Associated Press уточняло, что судно, которое плыло под португальским флагом, связано с британской компанией Zodiac Maritime. Она, в свою очередь, входит в состав Zodiac Group, которая принадлежит израильскому миллиардеру Эялю Оферу. Forbes оценивает его состояние в $23,9 млрд, на 16 апреля он занимает 82-е место среди богатейших людей мира.
Инцидент в заливе произошел на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном. В ночь на 14 апреля Тегеран нанес удар по израильской территории с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет, назвав его ответом на атаку Израилем иранского консульства в Дамаске 1 апреля.
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