 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с женой

«Известия»: россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей

Гражданин России Тимофей Колчанов, который был на борту захваченного Ираном судна MCS Aries в Ормузском проливе, вышел на связь с семьей, сообщила «Известиям» его жена Мария Колчанова.

«Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — рассказала она.

«РБК-Тюмень» писал, что Колчанов проживает в Тюмени.

Сестра Тимофея Евгения подтвердила «Известиям», что ее 38-летний брат работает на судне старшим механиком.

С женой Колчанова также связался представитель крюингового агентства (обеспечивают посреднические услуги между судовладельцем и моряком), который заявил, что члены экипажа судна живы и находятся в безопасности. Однако, по его словам, сейчас связи с контейнеровозом нет.

Посольство России в Тегеране сообщало чуть ранее сегодня, что оно выясняет детали нахождения россиянина на борту судна Aries. В посольстве также отметили, что дипломаты поддерживают связь с родными российского моряка. О том, что на борту захваченного судна находятся моряки из Приморского края, сообщали телеграм-каналы Mash и Shot.

Посольство сообщило, что на захваченном Ираном судне был россиянин
Политика
Фото:Reuters

13 апреля агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил связанный с Израилем контейнеровоз MCS Aries в Персидском заливе. Associated Press уточнило, что контейнеровоз, который плыл под португальским флагом, связан с британской компанией Zodiac Maritime, которая входит в состав Zodiac Group. Последняя принадлежит израильскому миллиардеру Эялю Оферу, чье состояние оценивается в $23,9 млрд.

Согласно информации MarineTraffic, судно следовало из порта Халифа в индийский Нава-Шева.

The Jerusalem Post сообщала, что на борту находились 20 филиппинцев, индийское агентство PTI утверждало, что из 25 членов экипажа захваченного судна 17 граждан Индии.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Иран КСИР захват судна гражданин России
Материалы по теме
Иран назвал цель операции «Правдивое обещание»
Политика
Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
Политика
КСИР захватил контейнеровоз в Ормузском проливе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Иран заявил об ударе по изральской авиабазе гиперзвуковым оружием Политика, 16:34
В Харькове прогремел взрыв Политика, 16:27
Россияне не обращались в посольство в Израиле после ночной атаки Ирана Политика, 16:18
«Динамо» проиграло третий матч подряд в РПЛ Спорт, 16:17
«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. Чем известен бывший тренер команды 16:17
Умерла балерина Александра Ежунова Общество, 16:12
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с женой Политика, 15:52
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
NYT узнала, что Байден отговорил Израиль от ответного удара Политика, 15:48
В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями Политика, 15:44
«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля Спорт, 15:43
«Война официально началась». Как эксперты оценивают удар Ирана по Израилю Политика, 15:42
Иран назвал цель операции «Правдивое обещание» Политика, 15:31
«Спартак» уволил главного тренера после поражения от аутсайдера Спорт, 15:25
Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео Политика, 15:10