«Известия»: россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей

Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с женой

Гражданин России Тимофей Колчанов, который был на борту захваченного Ираном судна MCS Aries в Ормузском проливе, вышел на связь с семьей, сообщила «Известиям» его жена Мария Колчанова.

«Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — рассказала она.

«РБК-Тюмень» писал, что Колчанов проживает в Тюмени.

Сестра Тимофея Евгения подтвердила «Известиям», что ее 38-летний брат работает на судне старшим механиком.

С женой Колчанова также связался представитель крюингового агентства (обеспечивают посреднические услуги между судовладельцем и моряком), который заявил, что члены экипажа судна живы и находятся в безопасности. Однако, по его словам, сейчас связи с контейнеровозом нет.

Посольство России в Тегеране сообщало чуть ранее сегодня, что оно выясняет детали нахождения россиянина на борту судна Aries. В посольстве также отметили, что дипломаты поддерживают связь с родными российского моряка. О том, что на борту захваченного судна находятся моряки из Приморского края, сообщали телеграм-каналы Mash и Shot.

13 апреля агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил связанный с Израилем контейнеровоз MCS Aries в Персидском заливе. Associated Press уточнило, что контейнеровоз, который плыл под португальским флагом, связан с британской компанией Zodiac Maritime, которая входит в состав Zodiac Group. Последняя принадлежит израильскому миллиардеру Эялю Оферу, чье состояние оценивается в $23,9 млрд.

Согласно информации MarineTraffic, судно следовало из порта Халифа в индийский Нава-Шева.

The Jerusalem Post сообщала, что на борту находились 20 филиппинцев, индийское агентство PTI утверждало, что из 25 членов экипажа захваченного судна 17 граждан Индии.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном.