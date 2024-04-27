Иран пообещал освободить экипаж задержанного им судна MCS Aries

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Члены экипажа контейнеровоза MSC Aries, задержаного Ираном две недели назад, будут освобождены, заявил глава Министерства иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр обсудил со своим португальским коллегой Пауло Ранхелем «захваченный израильский корабль под португальским флагом».

«В этой связи доктор Амир Абдоллахян заявил: «Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьезную озабоченность, и мы объявили о консульском доступе, освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — говорится в публикации по итогам беседы двух министров.

В начале телефонного разговора Абдоллахиян поздравил Ранхеля с формированием нового правительства Португалии и назначением его на пост.

Контейнеровоз MSC Ariers, который шел под португальским флагом и следовал из порта Халифа в индийский порт Нава-Шева, был захвачен 13 апреля. Судно относится к компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. В тот день оно вошло в территориальные воды Ирана.

Россиянин Тимофей Колчанов работает на судне старшим механиком, в экипаж входят также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

Захват судна произошел на фоне обострения отношений Израиля и Ирана. 1 апреля израильская сторона нанесла авиаудар по иранскому консульству в сирийском Дамаске, в результате которого погибли семь военнослужащих КСИР. Иран в ответ нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля.