Медведев опубликовал советский плакат с Зеленским вместо Гитлера

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях поздравление с Днем труда и разместил под ним плакат времен СССР, на котором на месте Адольфа Гитлера изображен президент Украины Владимир Зеленский.

На плакате написан лозунг «Каждый удар молота — удар по врагу!» и изображен советский рабочий. На оригинальном изображении рабочий бьет молотом по наковальне, от которой отлетают пули в Гитлера. На плакате, который опубликовал Медведев, пули летят в Зеленского.

«Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги. <...> Победа будет за нами! С праздником 1 Мая!» — подписал изображение Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он также выложил плакат в телеграм-канале.

Ранее Медведев не раз сравнивал Зеленского с диктатором нацистской Германии. В мае 2023 года он предположил, что президент Украины может совершить самоубийство, «как Гитлер, наглотавшись собачьего яда».

В августе 2022 года Медведев сравнил слова Зеленского о том, что все русские несут ответственность за происходящее на Украине, с идеями Гитлера. «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — отметил тогда зампред Совбеза.