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Военная операция на Украине ,  
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Медведев опубликовал советский плакат с Зеленским вместо Гитлера

Медведев в День труда опубликовал советский плакат с Зеленским вместо Гитлера
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях поздравление с Днем труда и разместил под ним плакат времен СССР, на котором на месте Адольфа Гитлера изображен президент Украины Владимир Зеленский.

На плакате написан лозунг «Каждый удар молота — удар по врагу!» и изображен советский рабочий. На оригинальном изображении рабочий бьет молотом по наковальне, от которой отлетают пули в Гитлера. На плакате, который опубликовал Медведев, пули летят в Зеленского.

«Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги. <...> Победа будет за нами! С праздником 1 Мая!» — подписал изображение Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он также выложил плакат в телеграм-канале.

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Политика
Дмитрий Медведев

Ранее Медведев не раз сравнивал Зеленского с диктатором нацистской Германии. В мае 2023 года он предположил, что президент Украины может совершить самоубийство, «как Гитлер, наглотавшись собачьего яда».

В августе 2022 года Медведев сравнил слова Зеленского о том, что все русские несут ответственность за происходящее на Украине, с идеями Гитлера. «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — отметил тогда зампред Совбеза.

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Персоны
Дмитрий Медведев СССР Адольф Гитлер Владимир Зеленский 1 Мая
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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