Медведев заявил, что Россия производит оружие «не вместо, а вместе»

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

У России есть все необходимое для победы, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в поздравлении с Днем труда, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

В частности, он отметил технологический потенциал, опыт, стойкость, силу, верность отечеству, глубокую историческую память и «грамотно поставленные цели» России.

«При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни», — добавил Медведев и назвал вооружение, которое выпускают российские заводы, «грозным».

В марте Медведев во время визита в Тамбовскую область призвал российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) «работать быстрее». «Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее», — сказал он в ходе заседания рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения.

Президент Владимир Путин в феврале отмечал, что выпуск продукции на предприятиях ОПК значительно вырос. По его словам, работа на них идет «колоссальная, что называется, в три смены, непрерывно» и показатели объемов производства «увеличиваются не на проценты, а в разы».