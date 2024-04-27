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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал участь Зеленского предрешенной

Песков: участь Зеленского предрешена
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал участь украинского лидера Владимира Зеленского предрешенной. Об этом он сказал в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», которую опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал Песков.

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Владимир Зеленский

Песков неоднократно заявлял о непростом положении президента Зеленского. В октябре 2023 года он сказал, что украинский лидер «начинает надоедать всем в Америке, в Европе». По словам Пескова, люди начинают задаваться вопросом, на что он тратит деньги, которые западные страны присылают Украине.

В январе 2024 года Песков назвал положение Зеленского «очень непростым», потому что ему перестали давать денежные средства, «для него за границей не хватает снарядов», к тому же внутри Украины «неспокойно, много недовольных».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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