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Медведев заявил, что Зеленский может «окочуриться»

Медведев: президент Украины Зеленский может закончить самоубийством, как Гитлер
Пути Господни неисповедимы и никто не знает, как умрет, но у президента Украины Зеленского «есть шанс сгинуть именно от своих рук», как Гитлер, заявил зампредседателя Совбеза России Медведев
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского может завершиться самоубийством — так зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание украинского лидера, предрекшего российским властям «плохой конец».

«[У Зеленского] в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», — написал он в телеграм-канале.

Зеленский 11 мая в интервью «Би-би-си» заявил, что в Кремле «своей смертью не закончат». При этом он заявил, что Киев не был причастен к атакам на кремлевскую резиденцию президента России Владимина Путина.

Украинские беспилотники атаковали резиденцию 3 мая. Их удалось вывести из строя, в результате падения беспилотников и разлета осколков никто не пострадал.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в момент атаки Путина в Кремле не было.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после случившегося сравнил Зеленского с «международными террористами» и обвинил украинские власти в покушении на президента России. В Киеве причастность к атакам опровергли.

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После атаки украинских беспилотников на Кремль Медведев говорил, что не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его команды.

Он подчеркнул, что украинский президент даже не нужен для подписания акта безоговорочной капитуляции. Зампредседателя Совбеза России тогда так же привел в пример Гитлера, напомнив, что тот «его тоже не подписывал».

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Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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