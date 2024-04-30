 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Узбекистане мужчине дали пять лет за оскорбление президента

Мужчине дали 5 лет за оскорбление лидера Узбекистана за участие в параде Победы
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев (Фото: president.uz)

Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину за оскорбление президента государства Шавката Мирзиёева за участие в параде Победы, сообщает портал «Газета.uz» со ссылкой на решение суда.

Жителя Намангана Д. Т. задержали 4 декабря 2023 года после возвращения из Ирана. Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 158 и п. «б» ч. 2 ст. 223 Уголовного кодекса Узбекистана — публичное оскорбление или клевета в отношении президента в интернете и незаконный выезд за границу.

Обвиняемый оставил комментарий под публикацией в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), в которой сообщили о планируемом участии Мирзиёева в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Текст комментария не приводится.

Подсудимый частично признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении, а его телефон Redmi Note 11 изъяли в пользу государства.

РБК направил запрос в Наманганский городской суд Узбекистана.

Гражданин Узбекистана напал на восьмиклассника в подъезде в Москве
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В ноябре 2023 года 19-летнего жителя Самаркандской области приговорили к тюрьме за оскорбление президента. Мужчина получил два года и шесть месяцев тюрьмы. Он опубликовал комментарий к видео о семье Мирзиёева в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), который суд счел оскорбительным.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся. По совету знакомых он удалил свой комментарий, однако спустя некоторое время узнал, что против него возбудили уголовное дело.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Узбекистан Шавкат Мирзиёев оскорбление президента
Материалы по теме
Власти Узбекистана решили усилить меры по предотвращению терактов
Политика
В Узбекистане отменили «Артдокфест» после показа фильма о волонтерах ВСУ
Общество
Мирзиёев заявил о подготовке к визиту Путина в Узбекистан
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Сербии узнали о планах «Зенита» купить 19-летнего форварда «Войводины» Спорт, 16:28
В Узбекистане мужчине дали пять лет за оскорбление президента Политика, 16:13
«Милан» решил не назначать Лопетеги тренером после протеста фанатов Спорт, 16:02
По делу о поджоге вертолета в Москве арестовали пятерых человек Политика, 15:57
Захарова заподозрила «расслоение сознания» у стратегов США из-за МУС Политика, 15:53
Глава «Нафтогаза» попросил ЕС помочь в защите газовых хранилищ от ударов Политика, 15:32
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до 17 м/с Общество, 15:28
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Чемпион КХЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром Спорт, 15:27
Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE после турнира претендентов Спорт, 15:13
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник Политика, 15:06
Жена раненного в зоне военной операции Пашаева исключила угрозу его жизни Политика, 14:56
Лавров объяснил таджикскому министру проверки на границе Политика, 14:46
Третьяк назвал Сергея Федорова потенциальным тренером сборной России Спорт, 14:37
Лукашенко заявил о желании построить вторую АЭС в Белоруссии Политика, 14:32