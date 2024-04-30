Мужчине дали 5 лет за оскорбление лидера Узбекистана за участие в параде Победы

В Узбекистане мужчине дали пять лет за оскорбление президента

Шавкат Мирзиёев (Фото: president.uz)

Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину за оскорбление президента государства Шавката Мирзиёева за участие в параде Победы, сообщает портал «Газета.uz» со ссылкой на решение суда.

Жителя Намангана Д. Т. задержали 4 декабря 2023 года после возвращения из Ирана. Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 158 и п. «б» ч. 2 ст. 223 Уголовного кодекса Узбекистана — публичное оскорбление или клевета в отношении президента в интернете и незаконный выезд за границу.

Обвиняемый оставил комментарий под публикацией в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), в которой сообщили о планируемом участии Мирзиёева в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Текст комментария не приводится.

Подсудимый частично признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении, а его телефон Redmi Note 11 изъяли в пользу государства.

РБК направил запрос в Наманганский городской суд Узбекистана.

В ноябре 2023 года 19-летнего жителя Самаркандской области приговорили к тюрьме за оскорбление президента. Мужчина получил два года и шесть месяцев тюрьмы. Он опубликовал комментарий к видео о семье Мирзиёева в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), который суд счел оскорбительным.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся. По совету знакомых он удалил свой комментарий, однако спустя некоторое время узнал, что против него возбудили уголовное дело.