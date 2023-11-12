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Суд приговорил жителя Узбекистана к тюрьме за оскорбление президента

Суд приговорил 19-летнего жителя Узбекистана к тюрьме за оскорбление президента
19-летний житель Самаркандской области опубликовал комментарий к видео о семье Шавката Мирзиёева в Instagram, который суд счел оскорбительным
Фото: Thomas Frey / dpa / Global Look Press
Фото: Thomas Frey / dpa / Global Look Press

Девятнадцатилетнего жителя Узбекистана приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за оставленный им в соцсети оскорбительный комментарий в адрес президента Шавката Мирзиёева, пишет Gazeta.uz. Приговор был вынесен Каттакурганским районным судом по уголовным делам Самаркандской области 26 октября.

Как следует из материалов дела, в начале лета житель Каттакурганского района И.Д. опубликовал комментарий к видео о семье президента в Instagram (социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Согласно выводам судебной экспертизы, слова подсудимого посчитали «оскорблением и дискредитацией» Мирзиёева.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся. По его словам, по совету знакомых он удалил свой комментарий, однако спустя некоторое время узнал, что против него возбуждено уголовное дело. И.Д. был на заработках в России, сообщает UzNews. Из-за расследования он добровольно вернулся на родину 24 августа.

На суде обвиняемый пояснил, что не выступает против политики главы государства, «а просто из-за своей молодости и непонимания написал оскорбительные слова» о нем, говорится в решении.

Житель Узбекистана осужден по ч. 3 ст. 158 УК (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, интернета; наказывается исправительными работами до трех лет, либо ограничением свободы от двух до пяти лет, либо заключением до пяти лет).

Суд также постановил заблокировать его страницу в Instagram.

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Gazeta.uz отмечает, что это первое за многие месяцы решение суда о лишении свободы за оскорбление президента.

В 2021 году в стране была введена уголовная ответственность за публичное оскорбление или клевету на главу государства, в том числе в интернете. Поправки внесли в статью о посягательстве на президента Узбекистана.

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Елена Чернышова
Узбекистан тюремный срок оскорбление президента
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