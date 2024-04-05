В Узбекистане отменили «Артдокфест» после показа фильма о волонтерах ВСУ
Министерство культуры Узбекистана отменило показы в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест/Азия». Об этом сообщил президент фестиваля, режиссер-документалист Виталий Манский (признан иностранным агентом) в своем Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
Кинопоказы отменили после того, как в Ташкенте сорвали сеанс фильма «Восточный фронт» (о волонтерах-парамедиках ВСУ) в рамках фестиваля, заявил Манский.
«Запрещены все следующие показы фестивальной программы. Это было сделано по указанию министерства культуры Узбекистана», — написал он.
Кинофестиваль «Артдокфест/Азия» стартовал в Ташкенте 2 апреля и должен был продлиться до 8 апреля, указано на сайте мероприятия. Картины демонстрировали в выставочном центре 139 Documentary Center. В рамках фестиваля, помимо киносеансов, должны были пройти встречи режиссеров со зрителями.
«Артдокфест» с 2007 года проводился в Москве и Санкт-Петербурге. Весной 2021 года фестиваль закрыли из-за «многочисленных нарушений норм эпидемиологической безопасности».
Президента фестиваля Виталия Манского осенью 2022 года объявили в розыск по делу о клевете. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что в распространении заведомо ложной информации документалиста обвинил режиссер Никита Михалков. Летом 2023 года Манского признали иноагентом.
В ноябре того же года в Ереване отменили фестиваль «Эхо Артдокфеста» из-за моста Манского о праздновании Дня победы в Азербайджане по случаю окончания второй карабахской войны.
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