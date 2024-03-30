Власти Узбекистана решили усилить меры по предотвращению терактов

Президент Мирзиёев поручил усилить меры по предотвращению терактов в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усилить в стране меры по охране общественного порядка и предотвращению возможных терактов, сообщила пресс-служба главы государства.

«Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения», — говорится в сообщении.

В администрации президента также отметили, что в настоящий момент «нарастают новые угрозы и риски общественной безопасности». Мирзиёев поручил подготовить законопроект о сотрудничестве в сфере безопасности правоохранительных органов с субъектами предпринимательства и институтами гражданского общества.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Четверо вооруженных людей открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник», и подожгли помещение.

В результате нападения погибли более 140 человек, пострадали свыше 180.

ФСБ сообщила о задержании 12 причастных к нападению, четверо из них — непосредственные исполнители.