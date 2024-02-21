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Мирзиёев заявил о подготовке к визиту Путина в Узбекистан

Мирзиёев: в Узбекистане начали готовиться к визиту Путина после выборов
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что поручил чиновникам подготовиться к его визиту в республику после выборов президента России. Фрагмент встречи глав двух государств показали в эфире телеканала «Россия 24».

«В Узбекистане очень уверены в [вашей] абсолютной победе. И, как мы с вами договаривались, один из первых визитов будет в Узбекистан», — сказал Мирзиёев на встрече в Казани. По его словам, он заявил республиканским чиновникам, что визит Путина должен стать, «как всегда, историческим, насыщенным по всем направлениям».

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Путин впервые был избран президентом России в 2000 году, затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. Первой страной, которую он посетил после победы на последних выборах, стала Австрия. Затем в течение месяца Путин приехал в Китай и Белоруссию.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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