Мирзиёев заявил о подготовке к визиту Путина в Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что поручил чиновникам подготовиться к его визиту в республику после выборов президента России. Фрагмент встречи глав двух государств показали в эфире телеканала «Россия 24».
«В Узбекистане очень уверены в [вашей] абсолютной победе. И, как мы с вами договаривались, один из первых визитов будет в Узбекистан», — сказал Мирзиёев на встрече в Казани. По его словам, он заявил республиканским чиновникам, что визит Путина должен стать, «как всегда, историческим, насыщенным по всем направлениям».
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
Путин впервые был избран президентом России в 2000 году, затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. Первой страной, которую он посетил после победы на последних выборах, стала Австрия. Затем в течение месяца Путин приехал в Китай и Белоруссию.
США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео
Украина оценила потери экономики за два года боевых действий
Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом
Что известно о новом законопроекте против иноагентов
Землетрясение в Дагестане. Что известно
Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина