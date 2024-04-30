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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до 17 м/с

МЧС Москвы: в столице ожидается сильный ветер до 17 м/с
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве порывы ветра усилятся до 17 м/с, плохая погода может сохраниться до 1 мая, сообщило ГУ МЧС столицы в телеграм-канале.

«В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 30 апреля в городе Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС посоветовало москвичам на транспорте снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев и др.

По данным Росгидрометцентра, в ночь на 1 мая при смене антициклонов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. На юге европейской территории России сохранится ветреная погода, в Крыму ветер усилится до 22 м/с.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Саму Москву ожидает похолодание: в среду, 1 мая, вслед за холодным атмосферным фронтом «ветер развернется на северо-западный и вместе с ним на территорию Московской области будет распространяться холодная воздушная масса», уточнили в Росгидрометцентре. Показания термометров будут понижаться, значение средней суточной температуры во второй половине недели будут отставать от нормы на 2-4 градуса.

В середине февраля в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за штормового ветра.

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