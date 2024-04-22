Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду

Синоптик Ильин: в Москве в конце апреля ожидается летняя погода с дождями

Фото: Андрей Любимов / РБК

Предстоящая неделя в Москве будет теплой, ожидаются летние температуры, сообщил РБК синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

В начале недели, по словам собеседника РБК, в городе потеплеет до +13–18 градусов. «С четверга и до конца недели воздух будет прогреваться до плюс +17–22 градусов», — сказал он.

С четверга, 25 апреля, по субботу, 27 апреля, в Москве ожидаются дожди, в последний день недели также прогнозируется гроза, сообщил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сказал «Интерфаксу», что в столице на этой неделе потеплеет до +22 градусов.

«В принципе, эта неделя вполне комфортная, летняя, температура будет выше нормы на 2–4 градуса. От холодов мы уже отошли», — отметил синоптик.

Самая низкая, хотя «вполне апрельская» температура установится в городе 23 апреля, предупредил метеоролог. Ночью в Москве ожидается +4–6 градусов, днем — +12–14 градусов. Подобные показатели, по словам Вильфанда, на 1–2 градуса выше нормы.

За этим похолоданием последует повышение температуры: 24 апреля в Москве будет солнечно, прогнозируется переменная облачность, без осадков, сказал собеседник агентства. Ночью, как полагает Вильфанд, в городе будет +1–3 градуса, а днем — +14–16 градусов тепла.

В четверг, 25 апреля, в столице ожидается облачность с частыми прояснениями, может пройти небольшой дождь. Ночью столбик термометра упадет до +6–8 градусов, а днем — поднимется до +18–20.

Пятница, 26 апреля, должна быть очень теплой, но дождливой, продолжил синоптик. Так, ночью в городе будет +11–12 градусов, а днем — около +19–22 градусов. Прогнозируются кратковременный дождь и солнечная погода в часы прояснений.

На выходных в городе также установится «вполне комфортная погода» — ночью синоптики ожидают +6–11 градусов, а днем — +15–20 градусов, сообщил Вильфанд. В течение дня будет облачно с частыми прояснениями, также может пройти небольшой кратковременный дождь.