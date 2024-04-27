Синоптики рассказали о самой теплой апрельской ночи в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прошедшая ночь была самой теплой за весь апрель в Москве. На базовой метеостанции Москвы ВДНХ температура составила плюс 14,3 градуса, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Такая температура самая высокая минимальная температура воздуха за весь апрель», — отметил Леус.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что в этом месяце самой теплой была ночь 3 апреля с температурой плюс 13,7 градуса. А самая теплая апрельская ночь за всю историю наблюдений была 24 апреля 1950 года. Тогда температура составила плюс 17,9 градуса.

Синоптики отметили, что на смену теплу в столичный регион пришло заметное похолодание. «Из-за прошедших дождей на западе Подмосковья температура начала понижаться уже ночью, в Волоколамске 8 градусов, а восток оставался в тепле, здесь было в пределах 10,14 градуса», — отметила Позднякова.

Михаил Леус рассказал РБК, что после вчерашних плюс 22 градусов сегодня в Москве заметно прохладнее — плюс 14–16 градусов, к тому же добавит погоде дискомфорта порывистый ветер. Впрочем, по словам синоптика, температура будет постепенно повышаться: завтра в Москве плюс 16 градусов, в понедельник — около плюс 20, вторник будет самым теплым днем этой недели — плюс 21–23 градуса.

По оценкам синоптиков, самым теплым днем в Москве с начала 2024 года стало 20 марта, температура воздуха на базовой метеостанции столицы тогда повысилась до отметки плюс 8,1 градуса.