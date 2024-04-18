«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра
В Москве и области в четверг и пятницу, 18–19 апреля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сильного дождя и грозы. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра.
В столице и Подмосковье с 9:00 до 21:00 19 апреля ожидается ветер с порывами от 16 до 21 м/с. Период предупреждения о неблагоприятных погодных условиях из-за сильного дождя и гроз будет действовать в регионе с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ночь на 19 апреля в Москве начнутся ливни. По его словам, дождь будет «лить стеной». Синоптики прогнозируют, что в столице выпадет две трети от месячной нормы осадков.
В пятницу в Москве также ожидается девятибалльный шторм, предупредил Тишковец. По его словам, местами порывы ветра будут достигать 25 м/с. «Поутихнет стихия только к середине ночи субботы», — сказал синоптик.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники