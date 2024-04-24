В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Дубровицы, Московская область (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

На территории Московской области с 21:00 24 апреля до 6:00 25 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

«Ночью 25 апреля в отдельных районах области ожидаются гроза и дождь», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

По данным Гидрометцентра, температура ночью 25 апреля в Москве составит от 6 до 8 градусов, по области — 3–8 градусов, днем в Москве будет от 18 до 20 градусов, в области — 17–22 градуса.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что текущая неделя в Москве будет теплой, ожидаются летние температуры.

«С четверга и до конца недели воздух будет прогреваться до плюс 17–22 градусов», — сказал он.

С 25 апреля по 27 апреля в Москве ожидаются дожди, в последний день недели также прогнозируется гроза.