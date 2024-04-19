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Вильфанд спрогнозировал снежинки и мокрый снег в Подмосковье

Синоптик Вильфанд: на выходных в Москве похолдает, в Подмосковье — мокрый снег
Сюжет
Новости Москвы

На выходных в Москве и Подмосковье ожидается «заметное» понижение температуры, а также мокрый снег, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Понижение температуры воздуха, по словам синоптика, начнется ночью, ожидается, что будет от 0 до плюс 5 градусов. Днем в субботу 20 апреля в Москве ожидается 11-13 градусов, в воскресенье 21 апреля — 14-16 градусов.

Кроме того, будет ветер с порывами до 15 м/с. На севере Московской области возможен мокрый снег, отметил Вильфанд. «Он, конечно, не образует на поверхности земли снежный покров, но все-таки снежинки, мокрый снег будут», — уточнил он.

Столичное управление МЧС также предупреждало, что в период с 19 по 20 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Что касается следующей недели, то тогда в центре европейской части России, по прогнозам синоптика, ожидаются дожди. Причиной такой погоды станет выход южного циклона, который напитался влагой над Средиземным морем, объяснил Вильфанд. Он уточнил, что этот циклон ожидается в середине следующей недели. При этом в понедельник 21 апреля будет повышение температуры от 15 до 20 градусов, подчеркнул синоптик.

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