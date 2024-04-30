Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась восемь минут

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам, а тех, кто на улице, — укрыться в безопасном месте. Сигнал отменили спустя восемь минут.

Ракетную опасности в регионе объявляли в третий раз за сутки: он действовал ночью и утром 30 апреля. Гладков сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Белгороду. По его словам, никто не пострадал.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 28 апреля над регионом уничтожили два дрона. Ранее, 26 апреля, средства ПВО сбили два реактивных снаряда «Ольха».